VIDEO | Tentato furto in una casa si arrampica su una grondaia ma qualcuno lo filma e fugge

Si è arrampicato sul prospetto di un palazzo, sfruttando la grondaia e la vicinanza dei balconi, ma prima di entrare nell'appartamento che aveva messo nel mirino - probabilmente accorgendosi che qualcuno lo stava filmando - è sceso di nuovo in strada ed è fuggito, prima dell'arrivo della polizia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

