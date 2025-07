Unc la classifica delle città più care d' Italia | Arezzo è al sesto posto

Arezzo, 16 luglio 2025 – L'Istat ha reso noti oggi i dati t erritoriali dell'inflazione di giugno, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d'Italia, in termini di aumento del costo della vita. Non solo, quindi, delle città capoluoghi di regione o dei comuni con più di 150 mila abitanti. In testa alla graduatoria, Bolzano dove l'inflazione tendenziale pari a +2,3%, pur essendo "solo" la terza maggiore d'Italia ex aequo con Belluno e Napoli, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva su base annua, equivalente a 763 euro per una famiglia media. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Unc, la classifica delle città più care d'Italia: Arezzo è al sesto posto

In questa notizia si parla di: città - italia - classifica - care

“Bellissima Italia“ . In città la troupe Rai per due puntate top sul nostro territorio - La nostra città si prepara a tornare sugli schermi della televisione nazionale, confermandosi ancora una volta meta di eccellenza nel panorama italiano.

Ancora caldo sull’Italia nel weekend, oggi 15 città da bollino rosso - (Adnkronos) – Si intravedono i primi segni di rallentamento nell'ondata di caldo record che interessa l'Italia.

Maggio nero per i trasporti: in arrivo oltre 30 scioperi in tutta Italia già da lunedì.Il calendario, le fasce garantite, le città coinvolte - Dalle ferrovie agli aeroporti, passando per autobus e metropolitane, il settore dei trasporti sarà attraversato da una lunga serie di scioperi che minacceranno la regolarità dei.

Le città più care d’Italia I dettagli http://go.money.it/SC1F Lo rivela la classifica aggiornata dall’Unione Consumatori sulla base dei dati sull’inflazione di maggio nel nostro Paese. #Inflazione #Classifica #Spesa #Famiglie #Consumi #CaroPrezzi #Disocc Vai su X

Con quasi il 100% della costa classificata “eccellente”, la Puglia conquista per il quinto anno il primato del mare più pulito d’Italia ? Vai su Facebook

Affitti in Europa, quali sono le città più care? La classifica; Unc, la classifica delle città più care d'Italia: Arezzo è al sesto posto; Le città più care d’Italia (e quelle meno).