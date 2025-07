Ancona negozi aperti la sera lungo i tre corsi principali Arriva la Fashion Night

ANCONA ‚Äď Con la rassegna estiva¬†‚ÄúR'estate in centro‚ÄĚ anche i negozi del centro di Ancona si uniscono alla programmazione con l'apertura straordinaria fino alle¬†23,30 ogni venerd√¨. Corso Garibaldi, corso Mazzini e corso Stamira diventano cos√¨ protagonisti delle¬†‚ÄúFashion Night‚ÄĚ, con shopping serale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

