svetta scissione con 27 nomination seguono the penguin the studio e the white lotus

S prazzi di premi dopo gli Oscar 2025 e durante la canicola estiva. È tempo di Emmy Awards. La Tv Academy ha annunciati i candidati che verranno premiati a Los Angeles nella notte tra il 13 e 14 settembre 2025. La 77 edizione degli Emmy verrà trasmessa in diretta su Sky e Now. Ad aggiudicarsi il maggior numero di candidature è Scissione: ne ha portate a casa ben 27. A tallonarla ci sono The Penguin c on 24, The Studio e The White Lotus con 23. Tra gli attori spicca Harrison Ford che ha ricevuto la sua prima nomination agli Emmy (come Miglior attore non protagonista) per il suo ruolo nella seconda stagione di Shrinking.

