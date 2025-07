IL CASO | STEFANO NAZZI SOSTITUISCE CHI L’HA VISTO CON LE INCHIESTE DI CRONACA NERA

Mercoledì 16 luglio arriva in prima serata su Rai 3 “Il Caso”, il nuovo programma true crime di Rai Cultura che, in quattro episodi, ripercorre alcune tra le vicende giudiziarie più discusse della storia italiana contemporanea. IL SOSTITUTO DI CHI L’HA VISTO Durante la pausa estiva di “Chi l’ha visto?”, Federica Sciarelli consegna il testimone a Stefano Nazzi che avrà come focus “i casi che l’Italia non ha mai dimenticato. Un’indagine giornalistica che ripercorre gli episodi chiave della cronaca nera italiana, tra verità giudiziarie, narrazione mediatica e il modo in cui i media hanno influenzato l’opinione pubblica”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

