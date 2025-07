Arezzo, 16 luglio2025 – Questa mattina cinque persone con due mezzi (una unità forestale e un modulo AIB) dell’Unione dei Comuni Montanari del Casentino, sono intervenuti in località Tuori in Comune di Civitella in Valdichiana, per effettuare le necessarie e delicate operazioni di bonifica a supporto di un intervento di spegnimento di un incendio. Le maestranze, in particolare, hanno realizzato una fascia di sicurezza per separare la parte interessata dall’incendio, dalla vegetazione non bruciata. Questo è solo uno dei tanti interventi a cui è chiamata la squadra A.I.B dell’Unione che, nel tempo, si è rafforzata per competenze e capacità operativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incendio a Tuori, intervento di bonifica della squadra Aib dell’unione del Casentino