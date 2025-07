Fa sesso con anziani monaci buddisti poi li ricatta e si fa dare 240 mila dollari | arrestata 35enne al centro di uno scandalo sessuale

Ricattava decine di monaci buddisti con cui aveva avuto rapporti sessuali, riuscendo ad estorcere loro 240mia dollari. La polizia thailandese ha arrestato Wilawan “Golf” Emsawa t, la donna 35enne al centro di uno scandalo sessuale che ha coinvolto numerosi monaci buddisti anziani con l’accusa di favoreggiamento, di illeciti, riciclaggio di denaro e ricettazione. Golf detta anche Sika Kor è stata arrestata nel suo appartamento in un complesso residenziale di lusso a Nonthaburi, dopo che la polizia ha trovato le prove sul trasferimento bancario di denaro effettuato da un monaco anziano, prelevato da un conto bancario del suo tempio, alla donna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fa sesso con anziani monaci buddisti, poi li ricatta e si fa dare 240 mila dollari: arrestata 35enne al centro di uno scandalo sessuale

