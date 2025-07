Cher concerto a Roma per D&G | a 79 anni è di un altro pianeta

Cher non è umana, lo pensiamo da sempre e l’ultima sua esibizione, un live a sorpresa a Roma, in Via Veneto, in occasione dell’inaugurazione della mostra sulla Dolce Vita patrocinata da Dolce&Gabbana, ne è la conferma. La cantante attrice, alla soglia degli 80 anni – classe 1946 – balla e canta sul palco con l’energia di una ventenne. La voce è sempre quella potente e calda di un tempo, i suoi outfit pure. Cheryl Sarkisian, in arte Cher, si sarà pure aiutata chirurgicamente, e si vede, ma l’energia e la tempra sono tutte sue, non c’è bisturi o medicina che possano ricreare una forza che è innata. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Cher, concerto a Roma per D&G: a 79 anni è di un altro pianeta

