Spaccio in San Donato pusher tenta la fuga tra i binari della ferrovia

Si è lanciato sui binari per fuggire alla polizia. Ma è finito comunque in manette insieme a un altro presunto pusher alla fine della rocambolesca e pericolosa fuga lungo l'ex scalo merci di San Donato. Ad essere arrestati lunedì pomeriggio, due ragazzi marocchini di 25 e 26 anni

