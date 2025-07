Raoul Bova e Rocio Munoz Morales vita da ex | le prime vacanze da separati l’addio è ufficiale

Dopo mesi di voci e sussurri, la notizia è ormai certa: Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono detti addio. La coppia, che per anni ha fatto sognare i fan con la loro storia d’amore nata sul set, ha scelto strade diverse. A rivelarlo è stato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, raccontando dettagli che non lasciano spazio a dubbi. E mentre i due cercano di mantenere la serenità per il bene delle figlie Luna e Alma, di 10 e 7 anni, la loro nuova vita da separati è già iniziata. Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, la prima estate da separati. Le vacanze estive hanno segnato il primo vero banco di prova per Raoul e Rocio come ex. 🔗 Leggi su Donnapop.it

