Autismo | Sempre più famiglie scelgono il ricorso per accedere alle terapie Ecco perché

Liste d’attesa interminabili, rimpallo di responsabilità , carenza di personale specialistico e una rete di supporto sempre più fragile. Per le famiglie abruzzesi con figli ai quali è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico più o meno grave, non è facile seguire un percorso lineare. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: famiglie - autismo - scelgono - ricorso

A Mirandola una formazioni mirata sull'autismo che ha coinvolto 40 famiglie e 120 docenti - Sono quaranta le famiglie e 120 i docenti della Bassa modenese che tra il 2023 e 2024 hanno ricevuto formazione e supporto per imparare a gestire i bambini con autismo.

Autismo, i club Milan, Juventus e Inter per le "famiglie in Blu": triangolare di calcio - SAN PANCRAZIO SALENTINO - Domenica 8 giugno, alle ore 18, presso il campo comunale "C.Mazzotta" di San Pancrazio Salentino, si terrà un emozionante triangolare di calcio a scopo benefico organizzato a sostegno di Famiglie in Blu, associazione che si occupa di supportare le famiglie con bambini.

Arrestato finto medico del Papa: così truffava le famiglie con false cure per l’autismo a 30 mila euro - A leggere su internet era stato il «riferimento sanitario» di papa Giovanni Paolo II nonché di 54 altri cardinali.

Autismo, in Puglia semplificati i rimborsi per le famiglie - Una procedura semplificata e più rapida per garantire i rimborsi delle spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto di prestazioni sanitarie e sociosanitarie rivolte ai bambini e ai ragazzi con distu ... Riporta ansa.it

Autismo: famiglie lasciate sole e scuole senza educatori | Wired Italia - Nessuno si occupa di autismo: famiglie lasciate sole e scuole senza educatori Ci sono liste d'attesa molto lunghe per accedere ai servizi di assistenza, percorsi scolastici che cambiano da Comune ... Scrive wired.it