camille gottlieb evoca il look di nonna grace kelly

Il 12 luglio al Red Cross Ball di Monaco, Camille Gottlieb ha omaggiato la nonna Grace Kelly reinterpretando in chiave moderna l’abito indossato nel film La finestra sul cortile (1954) di Alfred Hitchcock. La giovane monegasca ha scelto un abito bicolore di Elisabetta Franchi, con corpetto off-shoulder e ampia gonna in tulle ricamata, fedele all’essenza del Paris Dress. La mise è stata completata da un choker di diamanti firmato Cartier e delle décolleté nere. Il look scelto da Camille celebra l’eredità di Grace Kelly, dimostrando come un capo storico possa ispirare la moda contemporanea con grazia e personalità . 🔗 Leggi su Amica.it

