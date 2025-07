Incendio a Belpasso | brucia sterpaglie e devasta oltre 10 ettari denunciato un 37enne

Pericolosa imprudenza in campagna. Un uomo di 37 anni originario di Aci Castello è stato denunciato dai Carabinieri per aver causato un grave incendio in contrada Agnelleria, nel territorio di Belpasso (CT). L'uomo stava svolgendo lavori di manutenzione in un fondo agricolo e, nonostante le condizioni di vento sfavorevoli, ha deciso di dare fuoco a delle sterpaglie. La scelta imprudente ha provocato un violento incendio, che si è rapidamente propagato anche ai terreni limitrofi, coinvolgendo oltre 10 ettari di superficie, parte dei quali già coltivati. L'intervento immediato dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco.

