Stellantis stop all' idrogeno | sospeso il programma di sviluppo veicoli Pro One

Il gruppo guidato da Antonio Filosa ha annunciato l'interruzione del piano che avrebbe portato alla produzione di serie di dieci nuovi modelli. "Il mercato dell'idrogeno rimane un segmento di nicchia" spiega il Coo Imparato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stellantis, stop all'idrogeno: sospeso il programma di sviluppo veicoli Pro One

In questa notizia si parla di: idrogeno - stellantis - stop - sospeso

Passo indietro, Stellantis interrompe il programma per i veicoli a idrogeno - Tempo di lettura: < 1 minuto Stellantis ha annunciato la decisione di interrompere il programma di sviluppo della tecnologia a celle a combustibile a idrogeno.

Stellantis interrompe il programma per i veicoli a idrogeno - Stellantis ha annunciato oggi la decisione di interrompere il programma di sviluppo della tecnologia a celle a combustibile a idrogeno.

Stellantis interrompe il programma per i veicoli a idrogeno - Stellantis ha annunciato oggi la decisione di interrompere il programma di sviluppo della tecnologia a celle a combustibile a idrogeno.

RIAPERTURA A BELVIDERE: MAI PIÙ BATTERIE, SOLO PICK-UP Stellantis ha ufficialmente annunciato la riapertura dello stabilimento di assemblaggio di Belvidere, Illinois, chiuso a febbraio 2023. L'impianto sarà riconvertito per produrre un nuovo pick-up d Vai su Facebook

Stellantis, stop all'idrogeno: sospeso il programma di sviluppo veicoli Pro One; Stellantis dice stop all’idrogeno: sospeso lo sviluppo dei veicoli a celle a combustibile; Stellantis dice addio all’idrogeno: sospeso il programma di sviluppo veicoli Pro One.

Stellantis, stop all'idrogeno: sospeso il programma di sviluppo veicoli Pro One - Il gruppo guidato da Antonio Filosa ha annunciato l'interruzione del piano che avrebbe portato alla produzione di serie di dieci nuovi modelli. Secondo gazzetta.it

Stellantis dice stop all’idrogeno: sospeso lo sviluppo dei veicoli a celle a combustibile - TORINO – Il gruppo Stellantis ha annunciato lo stop allo sviluppo della tecnologia a celle a combustibile a idrogeno. Da quotidianopiemontese.it