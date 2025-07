“ Fedez, la sua hit estiva è Giulia “, titola il settimanale “ Chi ” pubblicando le immagini del rapper con Giulia Honegger, una giovane stilista che vive a Milano. È un tormentone stagionale o diventerà un classico? Il cantante e imprenditore dopo la rottura con Chiara Ferragni ha occupato le pagine dei settimanali rosa con diverse fiamme o presunte tali, fino al discusso legame con Clara con cui ha duettato nel brano estivo “Scelte stupide”. Il giornale diretto da Massimo Borgnis parla della nuova liaison, pubblicando le loro prime immagini a Marina di Pietrasanta nel nuovo stabilimento balneare Casa Fiori Chiari di Leonardo Maria Del Vecchio, uno dei migliori amici di Fedez: “Dopo una cena, venerdì sera, al Crazy Pizza, il giorno seguente il rapper e Giulia sono stati a pranzo nel ristorante della spiaggia, hanno fatto un giro su una tavola da sup e, nel tardo pomeriggio, Fedez è andato al Twiga Beach a fare le prove per l’esibizione in programma sabato sera”, ricostruisce il giornale edito da Mondadori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fedez ha un nuovo amore? Ecco chi è Giulia Honegger, giovane stilista (che tra i follower ha Angelica Montini)