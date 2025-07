Maneskin reunion in vista? Cosa fanno Damiano e gli altri membri della band

Le parole di Damiano David hanno riacceso la speranza in molti fan: “Una reunion? Solo a una condizione: dobbiamo essere tutti ben riposati. E fare qualcosa che sentiamo davvero dentro, che non sembri un lavoro”. Il frontman dei MÃ¥neskin, nel pieno della sua carriera solista, suggerisce una pausa consapevole e non forzata per un ritorno col giusto spirito della band romana. I MÃ¥neskin tornano a suonare insieme?. La reunion dei MÃ¥neskin non è ancora ufficiale, ma il messaggio di Damiano emerso da una intervista al New musical express inglese è chiaro: la band non si scioglie, ma si prende il tempo per tornare con spirito e idee nuove. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

