Farò in modo che Mauro possa vedere le ragazze | pace in vista tra Wanda Nara e Icardi? Se non rispetta l’accordo deve pagare 7 mila euro di multa

Pace in vista per Mauro Icardi e Wanda Nara. Dopo mesi di battaglie legali e frecciate sui social, la showgirl argentina ha aperto alla possibilità di seppellire l’ascia di guerra con l’ex attaccante dell’ Inter. Il calciatore potrà rivedere le proprie figlie, ma a condizioni durissime. “Siamo in contatto, lo informo, gli mando foto e video delle ragazze. Ho promesso che potrà chiamare liberamente tutti i giorni e quando vuole. Quando il mio lavoro me lo permetterà, farò in modo che possano stare con lui”, ha dichiarato Wanda Nara ad alcune domande arrivate su Instagram. Dopo la fine della relazione, arrivata nel 2024, la donna e Mauro Icardi erano ai ferri corti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Farò in modo che Mauro possa vedere le ragazze”: pace in vista tra Wanda Nara e Icardi? “Se non rispetta l’accordo deve pagare 7 mila euro di multa”

