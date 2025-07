Dirigenza Inter nella bufera i tifosi contestano | È un affare senza senso

Interisti scatenati contro Marotta e Ausilio: “Questa operazione è una follia, una pagliacciata astronomica” L’ Inter ha già speso circa 70 milioni di euro in questo calciomercato estivo. Ma non è finita qui, perché Chivu spinge per l’acquisto di un difensore centrale: il prescelto del tecnico romeno è Giovanni Leoni, già allenato al Parma che lo valuta 3540 milioni di euro. (LaPresse) – Calciomercato.it I nerazzurri sono così a caccia del famoso ‘tesoretto’. Per comprare di nuovo, per comprare nello specifico Leoni sul quale ci sono pure Milan e Liverpool, Marotta e Ausilio devono fare cassa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dirigenza Inter nella bufera, i tifosi contestano: “È un affare senza senso”

In questa notizia si parla di: inter - dirigenza - bufera - tifosi

Inter sulle gambe ad aprile, preparazione sotto accusa e dirigenza irritata. A fine stagione… - La sensazione è netta, difficile da ignorare: questa Inter è stanca, sulle gambe e forse anche nella testa.

Calciomercato Inter, per la difesa si punta Koni De Winter: la dirigenza nerazzurra prepara una contropartita tecnica - di Redazione Calciomercato Inter, avviati i primi contatti per Koni De Winter del Genoa: i dettagli. Dopo aver già acquisito Sucic e con Luis Henrique quasi ufficiale, l’ Inter sta ora valutando giocatori per la difesa, e un calciatore del Genoa sembra rispondere perfettamente alle esigenze di Inzaghi: Koni De Winter.

Calciomercato Inter, la dirigenza nerazzurra pensa all’attacco: il nome più caldo è Bonny, su David… - di Redazione Calciomercato Inter, aggiornamenti in merito a Bonny e David, entrambi profili accostati ai nerazzurri per l’attacco della prossima stagione: le ultime.

Se per Max Allegri l'accoglienza è stata da EROE ... i tifosi non hanno dimenticato i dirigenti Furlani e Scaroni nella bufera all'arrivo a Milanello Leggete di più nel link nei commenti Vai su Facebook

Inter e Milan, niente abbonamenti per ultras sgraditi: scoppia la bufera social; Inter, flop Mondiale con rissa e bufera: la sentenza dei tifosi su Chivu, fulmini solo su Darmian e De Vrij; Inchiesta ultras Inter e Milan: Inzaghi, Zanetti, Skriniar e Calabria convocati da pm come testimoni.

Inter e Milan, niente abbonamenti per ultras sgraditi: scoppia la bufera social - Dopo l’inchiesta “Doppia Curva” e gli arresti per infiltrazioni mafiose nel tifo organizzato di Inter e Milan, parte una stretta senza precedenti: rinnovi di abbonamento respinti per ultras ... Come scrive sport.virgilio.it

Serie A nella bufera, divieto per Inter e Milan: si muove la Procura - L’Inter volta pagina con Chivu in panchina, ma intanto esplode una bomba che scuote la Serie A dalle fondamenta: la Procura entra in scena. Lo riporta calcioblog.it