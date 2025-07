Dal Giappone a Viterbo per giocare a pallavolo | la Vbc diventa internazionale

Lontano, lontano nel mondo. Così cantava Luigi Tenco nel 1959 e così potrebbero dire i viterbesi di Tokyo ma anche chi abita nella capitale giapponese della Città dei Papi. Quasi 14mila chilometri separano le due località , eppure non sono mai state così vicine come in questo momento, almeno per. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it