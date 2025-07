Traffico di eroina e sequestro di persona | latitante da oltre 20 anni finisce in carcere

L'uomo, cittadino albanese di 56 anni, deve scontare 25 anni di reclusione per traffico di stupefacenti messo in piedi a Salerno e sequestro di persona avvenuto in Piemonte. L'uomo è stato estradato dall'Albania ed è arrivato in Italia, dove sconterĂ la pena. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: anni - traffico - sequestro - persona

