Questo sequel Disney è il film più visto in streaming del 2025

Ovviamente è ancora la Disney a dettare legge e dopo il successo al cinema, anche in streaming Oceania 2 continua a battere record È arrivato il verdetto su quale sia il film più visto in streaming del 2025, e non c'è da sorprendersi se si considerano i titoli che hanno avuto il pubblico più vasto. Nell'era dello streaming, alcuni grandi blockbuster hanno faticato al box-office, ma tutti i tipi di film possono diventare dei successi in streaming. Tuttavia, i dati più recenti riflettono ancora quali sono i film che tendono ad avere maggior successo finanziario. Secondo i dati forniti da Nielsen, Oceania 2, con Auli'i Cravalho e Dwayne Johnson, è finora il film più visto in streaming dell'anno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Questo sequel Disney è il film più visto in streaming del 2025

Elio è l'ultimo arrivato di casa Disney Pixar: chi di voi lo ha già visto al cinema? Eris Celentano ne ha parlato nella sua recensione come di un film tecnicamente impeccabile

