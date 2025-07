Caso Trentini Schlein tutta appelli e propaganda Fidanza le rinfresca la memoria | oggi si risveglia ma fino a ieri taceva su Maduro e detenuti italiani nelle caienne

opElly Schlein, tenta un colpo a effetto mediatico con un accorato appello per la liberazione di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto da otto mesi in Venezuela. Un appello, lanciato durante la trasmissione “In Onda”, che non lesina critiche al Governo e al premier Meloni per una presunta “minore attenzione” sul caso. Ma Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia (ECR) al Parlamento europeo, smaschera il bluff dell’asso del j’accuse calato sul tavolo della propaganda, e alla segretaria dem replica senza lasciare spazio a libere interpretazioni sul tema. Elly Schlein? «Non ha mai pronunciato nette parole di condanna del regime narco-comunista venezuelano di Nicolas Maduro, che da anni riduce alla fame il suo popolo e perseguita gli oppositori politici». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Caso Trentini, Schlein tutta appelli e propaganda. Fidanza le rinfresca la memoria: oggi si risveglia, ma fino a ieri taceva su Maduro e detenuti italiani nelle caienne

In questa notizia si parla di: trentini - schlein - caso - tutta

Trentini detenuto in Venezuela, Don Ciotti: “Stiamo perdendo tempo”. Schlein: “Governo si impegni” - Parlano fuori dal tribunale di Roma dove oggi è in programma una nuova udienza del processo per l’omicidio di Giulio Regeni, in cui sono imputati con l’accusa di omicidio, tortura e sequestro di persona quattro 007 egiziani.

Venezuela, Schlein: basta silenzio su Trentini, Governo si impegni - Roma, 15 lug. (askanews) - "Noi continuiamo a chiedere come abbiamo fatto nei mesi scorsi ogni sforzo per la liberazione di Alberto Trentini che, come ha detto Don Luigi Ciotti, non ha colpe se non quella della generosità di andare per il mondo ad aiutare chi è più in difficoltà .

Trentini, Schlein al sit in per l’italiano arrestato in Venezuela. FdI: a quando una parola contro il regime di Maduro? (video) - “Continuiamo a chiedere, come abbiamo fatto nei mesi scorsi, ogni sforzo per la liberazione di Alberto Trentini.

Caso Trentini, Schlein tutta appelli e propaganda. Fidanza le rinfresca la memoria: oggi si risveglia, ma fino a ieri taceva su Maduro e detenuti italiani nelle caienne Vai su X

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump respinge il rinnovato interesse pubblico per il caso di Jeffrey Epstein, definendolo "roba noiosa"... Vai su Facebook

Schlein: Meno attenzione dal governo sul caso di Alberto Trentini, serve un intervento immediato; Trentini detenuto in Venezuela, Don Ciotti: “Stiamo perdendo tempo”; La madre di Trentini accusa: 'Meloni tace su mio figlio'.

Schlein: "Meno attenzione dal governo sul caso di Alberto Trentini, serve un intervento immediato" - Elly Schlein denuncia la scarsa attenzione del governo sul caso di Alberto, detenuto in Venezuela senza accuse chiare. Lo riporta la7.it

Alberto Trentini gripen i Venezuela, hans mor anklagar regeringen: "Allt är tyst." - Il caso Trentini riaccende l’attenzione sui diritti dei detenuti italiani in Venezuela e sulla necessità di un’azione diplomatica più decisa. Come scrive notizie.it