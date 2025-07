Yemen sequestrate 750 tonnellate di armi iraniane destinate agli Houthi

I combattenti alleati del governo yemenita in esilio hanno dichiarato di aver sequestrato 750 tonnellate di missili e armi forniti dall'Iran e destinati ai ribelli Houthi del Paese. Da anni la marina degli Stati Uniti e altre forze navali occidentali sequestrano armi iraniane destinate agli Houthi, che dal 2014 controllano la capitale dello Yemen e attaccano le navi nel Mar Rosso. Nel video diffuso si vedono missili anti-nave e anti-aerei di tipo 358 di fabbricazione iraniana. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Yemen, sequestrate 750 tonnellate di armi iraniane destinate agli Houthi

I combattenti alleati del governo yemenita in esilio hanno dichiarato di aver sequestrato 750 tonnellate di missili e armi forniti dall'Iran e destinati ai ribelli Houthi del Paese.

I combattenti alleati del governo yemenita in esilio hanno dichiarato di aver sequestrato 750 tonnellate di missili e armi forniti dall'Iran e destinati ai ribelli Houthi del Paese.

Nave mercantile attaccata al largo dello Yemen: lanciati razzi, scontro armato in corso e due droni abbattuti dall'equipaggio. L'ombra degli Houthi - Una nave mercantile è stata attaccata nel Mar Rosso, al largo delle coste dello Yemen, dopo essere stata avvicinata da navi più piccole a bordo ... Riporta msn.com