Istat | inflazione in lieve aumento

11.45 L'inflazione sale a giugno e segna +0,2% sul mese di maggio e +1,7% sul giugno 2024. Lo rileva l'Istat, precisando che il lieve rialzo si deve soprattutto all'accelerazione tendenziale dei prezzi degli alimentari non lavorati. Confermate le stime. L'inflazione di fondo è a +2%,(a maggio +1,9%). Secondo i dati resi noti dall'Istat, il paniere che comprende i prezzi degli alimentari e per la cura della casa e della persona è salito a 2,8% (da 2,7%). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: istat - inflazione - lieve - aumento

Inflazione, Benevento nella top ten delle più virtuose: “Istat certifica netto miglioramento della dinamica” - Tempo di lettura: < 1 minuto “Finalmente arrivano buone notizie sul fronte dell’aumento dei prezzi a Benevento.

Inflazione, Istat: ad aprile aumenta del 2%. Carrello della spesa a +2,6% - (Adnkronos) – L'inflazione rialza la testa, salendo del 2% ad aprile su base annua. Lo rileva l'Istat che spiega come ad accelerare sia, soprattutto, il 'carrello della spesa': i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumentano da +2,1% a +2,6%, mentre la crescita tendenziale dei prodotti ad alta frequenza […]

Istat: inflazione sale al 2% ad aprile - 11.37 Ad aprile l'inflazione sale al 2%, dall'1,9% di marzo, specie a causa delle tensioni sui prezzi degli alimentari (+3,0% da +2,4%) e dei servizi relativi ai trasporti (+4,4% da +1,6%), che risentono di fattori stagionali.

L’Istat registra a giugno 2025 un lieve aumento dell’inflazione, che sale all’1,7% su base annua, rispetto all’1,6% rilevato a maggio. Anche su base mensile si rileva un incremento dei prezzi, pari a +0,2%. Vai su X

Su Le Cronache di oggi qualche considerazione sui dati ISTAT relativi all'inflazione e all'erosione del potere di acquisto delle famiglie. Vai su Facebook

Inflazione, Istat conferma le stime: a giugno sale all’1,7%. Lieve rialzo per il carrello della spesa (+2,8%); Salgono ancora i costi del carrello della spesa: a giugno +2,8%, alimentari a +4,2%; Istat: il deficit sale all’8,5% del pil, l’inflazione all’1,7%.

Istat, lieve rialzo giugno per carrello spesa, a +2,8% - A giugno, nuovo lieve aumento per il cosiddetto 'carrello della spesa': secondo i dati resi noti dall' Istat, il paniere che comprende i prezzi dei beni alimentari e per la cura della casa e della ... Riporta msn.com

Inflazione, Istat conferma le stime: a giugno sale all’1,7%. Lieve rialzo per il carrello della spesa (+2,8%) - Per l’istituto di statistica il lieve rialzo si è verificato soprattutto per effetto dell’accelerazione tendenziale dei prezzi dei beni alimentari non lavorati ... Secondo ilsole24ore.com