Inter Women Benedetta Glionna è una nuova nerazzurra! Tutti i dettagli sul nuovo rinforzo delle meneghine

Inter Women, nuovo rinforzo per la squadra di Gianpiero Piovani: i dettagli e le informazioni sul percorso calcistico di Glionna. Benedetta Glionna, nata a Napoli il 26 luglio 1999, è una delle attaccanti italiane piĂą promettenti della sua generazione. Dotata di grande velocitĂ , tecnica e capacitĂ di saltare l’avversario, si è affermata nel tempo come una giocatrice moderna, in grado di creare superioritĂ numerica e incidere sotto porta. La sua carriera ha avuto inizio alla Fiammamonza, dove si è messa in luce giĂ da giovanissima, esordendo in prima squadra a soli 14 anni e contribuendo con i suoi gol alla promozione in Serie B nel 2017. 🔗 Leggi su Internews24.com

