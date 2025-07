Liverpool su Osimhen se sfuma Isak | il piano alternativo dei Reds

Il Liverpool continua a spingere per Alexander Isak, ma dal Newcastle arriva un messaggio . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Liverpool su Osimhen se sfuma Isak: il piano alternativo dei Reds

Liverpool sta ancora sognando di firmare la star del Newcastle Alexander Isak - Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese.

Calciomercato estero, Liverpool scatenato. Verso le firme Wirtz e Kerkez, i Reds puntano anche Isak e Guehi! - Calciomercato estero, Liverpool scatenato. Verso le firme Wirtz e Kerkez, i Reds puntano anche Isak e Guehi! Il Liverpool è pronto a mettere a segno un altro colpo importante nel calciomercato estivo.

Il Liverpool ha difficoltà a prendere Isak: Osimhen è il piano B - Il Liverpool vuole fare un colpo da novanta in attacco. È delle ultime ore la notizia dell’interesse dei Reds per l’attaccante del Newcastle Alexander Isak.

Liverpool, muro Newcastle per Isak. Spunta Osimhen fra le alternative - Si continuano ad inseguire le indiscrezioni riguardanti alla trattativa fra il Liverpool ed il Newcastle per Alexander Isak: secondo quanto riporta Sky. Come scrive tuttomercatoweb.com

Osimhen, il Galatasaray tentenna: il Liverpool si inserisce nella trattativa - Il dialogo tra il Napoli e i turchi e in una fase di stallo e allora i Reds starebbero pensando all'attaccante nigeriano ... Riporta msn.com