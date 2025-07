Hjulmand Juventus il danese ha aperto alla destinazione! Lo Sporting ha fissato il prezzo ma… Tutti gli aggiornamenti

Hjulmand Juventus, il danese ha aperto alla destinazione! Lo Sporting ha fissato il prezzo ma. Tutti gli aggiornamenti sul centrocampista ex Lecce. Il mercato Juventus ha intensificato i contatti per¬† Morten Hjulmand, centrocampista danese classe 1999 dello¬† Sporting CP, considerato un obiettivo prioritario per rinforzare la mediana.¬†Secondo quanto riportato da¬† Corriere dello Sport, il calciatore ha aperto alla possibilit√† di trasferirsi a Torino, mostrando interesse per un ritorno in Italia, dove si √® gi√† affermato con la maglia del Lecce.¬†Dal lato del giocatore non ci sarebbero quindi ostacoli per eventuali accordi economici e contrattuali con la societ√† bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com ¬© Juventusnews24.com - Hjulmand Juventus, il danese ha aperto alla destinazione! Lo Sporting ha fissato il prezzo ma‚Ķ Tutti gli aggiornamenti

Frendrup Juventus, anche due club di Premier League sulle tracce del danese: il Genoa ha già fissato il prezzo - di Redazione JuventusNews24 Frendrup Juventus, anche due club di Premier League sulle tracce del danese: il Genoa ha già fissato il prezzo per il suo centrocampista.

Calciomercato Inter, i nerazzurri sfidano la Juventus per Hojlund: il danese è l’obiettivo per entrambi i club - di Redazione Calciomercato Inter, sfida tra i nerazzurri e la Juventus per Hojlund: Spunta un terzo incomodo.

Hojlund Juventus, colpo di scena in atto! Cambiano le carte in tavola per il suo trasferimento: il danese avrebbe fatto una richiesta esplicita al Manchester United. I dettagli - di Redazione JuventusNews24 Hojlund Juventus, il centravanti del Manchester United ‚Äúrivede‚ÄĚ il suo futuro! Effettuata una richieste esplicita ai Red Devils.

