Pietro rinuncia a 83 alla Maturità | ‘Datemi 60 questa scuola ci spezza’

Un maturando romano scrive a Valditara chiedendo di ridurre il proprio voto di maturità da 83 a 60 per denunciare un sistema scolastico percepito come oppressivo. La protesta, diffusa in tutta Italia, solleva interrogativi sulla valutazione numerica e sul benessere psicologico degli studenti, contro una scuola che, secondo molti ragazzi, non ascolta né comprende Una . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

