La “scalata” di Mark Zuckerberg verso le vette dell’ Intelligenza artificiale continua. Prima l’acquisto del 49% della startup Scale AI, un investimento da 15 miliardi che ha compreso il caposquadra Alexander Wangm, passato al servizio dell’AD di Meta, ora la costruzione di due enormi centri per l’addestramento dell’intelligenza artificiale. Nel mezzo, come riporta il Corriere della Sera, le tendopoli per dare alloggio temporaneo ai data center, la soluzione di passaggi o per non perdere tempo in attesa che siano pronti Prometheus, come colui che diede il fuoco agli uomini, e Hyperion, il titano della luce celeste. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Intelligenza Artificiale ha sete: i mega centri di Meta (grandi come Manhattan) divorano energia e acqua