L’UE si prepara a un nuovo bilancio | rivoluzione nei fondi agricoli e di coesione

In arrivo il nuovo Quadro finanziario pluriennale. La Commissione europea è pronta a presentare la proposta per il nuovo Quadro finanziario pluriennale (QFP), il bilancio a lungo termine dell'Unione europea che coprirĂ il periodo 2028-2034. Il testo, rimasto sotto stretto riserbo fino all'ultimo momento, determinerĂ la distribuzione dei fondi tra le principali voci di spesa europee, come agricoltura, infrastrutture, cultura, difesa, coesione territoriale e aiuti allo sviluppo. Unione tra Politica Agricola Comune e fondi di coesione: è polemica. Tra le novitĂ piĂą discusse del nuovo bilancio, emerge l'intenzione della presidente della Commissione Ursula von der Leyen di accorpare la Politica Agricola Comune (PAC) e i fondi di coesione.

