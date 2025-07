Aree Interne Futuridea aderisce all’appello di Officina dei Saperi

Anche Futuridea con il presidente Carmine Nardone, ha aderito all'appello per la salvaguardia e la rigenerazione dei paesi lanciata da Officina dei Saperi a poche settimane dall'approvazione del Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne da parte della cabina di regia, istituita presso il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio. "Tutto ciò – afferma il presidente Carmine Nardone – è stato fatto senza una reale partecipazione né consultazione dei territori. Pertanto anche Futuridea si unisce all'appello lanciato da Officina dei Saperi di proporre ai Comuni italiani di discutere e approvare nei rispettivi consigli comunali ordini del giorno che stigmatizzino le analisi e le previsioni del Piano nazionale e ribadiscano la necessità di una vera strategia di sostegno e di rilancio per le aree interne del Paese".

