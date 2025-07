Il Patto di stabilitĂ vale ma solo per gli altri. Martedì Berlino ha raggiunto un accordo con la Commissione Ue per cambiarlo in modo da renderlo compatibile con il suo maxi piano di riarmo per cui la Germania ha messo in conto una spesa di 850 miliardi di euro, da reperire attraverso nuovo debito. Il “magheggio ” escogitato da Bruxelles è quello di aumentare la crescita potenziale tedesca da 0,5% a 0,9%, poichĂ© si suppone che la spesa aggiuntiva, prevalentemente in armi, spingerĂ l’economia liberando spazio per fare piĂą dbeito senza intaccare il rapporto con il Pil. Insomma un’abiura delle teorie dell’austerity, secondo cui il controllo dei conti pubblici si consegue limitando la spesa pubblica, anche a costo di feroci sacrifici per la popolazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Per riarmarsi la Germania cestina il Patto di Stabilità e rinnega i principi dell'austerity (imposta agli altri)