rifugio di design nella campagna di minorca tra tradizione e comfort

Nell’idilliaca campagna di Minorca, l’architetto argentino Luis Laplace ha trasformato un ex caseificio in un rifugio eclettico, perfetto per chi cerca un’oasi di comfort e design immersa in un contesto rurale autentico. Il progetto di restauro di un ex caseificio nell’entroterra minorchino è l’esempio perfetto di ciò che può generare il connubio tra tradizione e modernitĂ . Qui elementi originali, come le pareti in pietra e le travi a vista, restituiscono l’autenticitĂ del luogo e si sposano alla perfezione con le scelte di design che lo rendono di classe e senza tempo. Daniel Scha?fer Patio esterno con grande tavolo conviviale sotto un pergolato in paglia L’architetto Laplace, attento all’uso di materiali naturali e tecniche locali, ha collaborato con artigiani per rinnovare l’edificio senza compromettere il suo legame con la storia. 🔗 Leggi su Dilei.it

