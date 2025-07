Premio Lunezia festeggia 30 anni | vincitori e novità del dog carpet tra musica e impegno civile

celebrato il trentennale del premio lunezia: musica, poesia e impegno civile. Il Premio Lunezia, riconoscimento dedicato alla valorizzazione del valore letterario e musicale delle canzoni italiane, festeggia quest’anno i suoi 30 anni di attivitĂ . Questa manifestazione rappresenta un punto di riferimento nel panorama culturale italiano, distinguendosi per la sua attenzione alla qualitĂ artistica e all’impegno civile. La celebrazione si svolge in un clima di grande rispetto per le radici storiche del premio, senza rinunciare a guardare alle nuove generazioni emergenti. le iniziative per l’anniversario. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

