Air India i sospetti sui piloti | cosa sappiamo sulle possibili cause dell’incidente

Appare sempre più probabile che la tragedia del volo Air India 171, schiantatosi poco dopo il decollo da Ahmedabad con 270 vittime tra equipaggio e passeggeri, non sia stata frutto di un errore, bensì di un gesto volontario da parte di uno dei due piloti. Ecco cosa sappiamo sulle possibili cause dell’incidente che si è verificato il 12 giugno 2025. I comandi per l’afflusso di carburante ai motori disattivati subito dopo il decollo. Un agente sul luogo dell’impatto (Ansa). I comandi che regolano l’ afflusso di carburante ai due motori, utilizzati per accendere o spegnere i propulsori a terra, sono stati spostati dalla posizione ‘run’ a quella ‘cut-off’ poco dopo il decollo da Ahmedabad. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Air India, i sospetti sui piloti: cosa sappiamo sulle possibili cause dell’incidente

In questa notizia si parla di: india - piloti - cosa - sappiamo

Air India, aereo per Londra precipita tra le case subito dopo il decollo: a bordo 242 persone. L'allarme lanciato dai piloti - Un grave incidente aereo ha coinvolto oggi, 12 giugno 2025, un volo di linea dell?Air India in partenza dall?aeroporto internazionale Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad, in India.

India, aereo per Londra precipita subito dopo il decollo e si schianta sulle case: 244 a bordo. «I piloti hanno lanciato l'allarme» - L'aereo si è schiantato vicino all'aeroporto di Ahmedabad, hanno riferito le emittenti locali. Secondo una fonte alla Reuters a bordo viaggiavano almeno 169 passeggeri indiani, 53 britannici, un canadese e 7 portoghesiÂ

India, aereo per Londra precipita subito dopo il decollo e si schianta sulle case: 242 a bordo. «I piloti hanno lanciato l'allarme» - L'aereo si è schiantato vicino all'aeroporto di Ahmedabad, hanno riferito le emittenti locali. Secondo una fonte alla Reuters a bordo viaggiavano almeno 169 passeggeri indiani, 53 britannici, un canadese e 7 portoghesiÂ

Air India, spunta l'audio choc in cabina: urla e panico prima dello schianto. Cosa è successo tra i piloti Vai su Facebook

Volo Air India, spunta l'audio della lite tra i piloti per i motori spenti in volo: Perché l'hai fatto?; Schianto Air India, flusso di carburante ai motori spento manualmente. Le voci in cabina; Concluse le prime indagini sull'incidente Air India, ma il report non è ancora pubblico: cosa sappiamo.

Air India, il pilota era depresso? L'ipotesi del «gesto volontario» dopo la morte della madre - Era il 12 giugno quando il Boeing 787 Dreamliner della Air India precipitò in India, uccidendo 241 persone a bordo del velivolo - Riporta msn.com

Disastro Air India, chi erano i piloti Sumeet Sabharwal e Clive Kunder e perché si indaga su di loro - Ai comandi del volo Air India precipitato lo scorso 12 giugno il veterano Sumeet Sabharwal, segnato da lutti personali, e il giovane copilota Clive Kunder ... Scrive fanpage.it