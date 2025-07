Sì del Senato ad Alta Corte che giudicherà i magistrati

Il Senato ha approvato l’articolo 4 del ddl Nordio sulla separazione delle carriere dei magistrati. L’articolo toglie al Csm il potere disciplinare sulle toghe attribuendolo ad un’Alta Corte disciplinare. L’articolo contiene uno dei punti critici segnalati dagli uffici studi di Camera e Senato, e cioè il fatto che le decisione dell’Alta Corte non sono ricorribili. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Sì del Senato ad Alta Corte che giudicherà i magistrati

