Migliori pizzerie d’Italia domina la Campania | prima ‘I Masanielli’ una sannita è 24esima

Non è mai una novità, ma la pizza resta un affare campano. Con inserimenti importanti da ogni parte dello stivale. Per 50 Top Pizza Italia 2025 i Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, resta la migliore pizzeria del nostro Paese. Segue 10 Diego Vitagliano Pizzeria di Napoli. Poi via via Cambia-Menti a Caserta, 50 Kalò, La Notizia, fino alla prima ed unica presenza sannita: al 24esimo posto c'è il Segreto di Pulcinella di Giuseppe Bove, che guadagna ben 19 posizioni rispetto a 12 mesi fa. Questo il messaggio di Bove: "La nostra presenza in guida inizia ancor prima della classifica: Prima eravamo segnalati tra le Pizzerie Eccellenti Poi l'ingresso ufficiale in classifica con l'85° posto A seguire: 73° posto, poi 43° posto E oggi: 24° posto tra le eccellenze nazionali Una crescita costante, silenziosa, costruita giorno dopo giorno.

