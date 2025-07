Pesca del Granchio Blu le guardie Fipsas scrivono alla Regione | Preoccupazione per il nuovo disciplinare

Latina, 16 luglio 2025 – Le Guardie Ittiche Volontarie della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e AttivitĂ Subacquee) di Latina hanno inviato una formale comunicazione alla Regione Lazio per esprimere forte perplessitĂ e preoccupazione in merito al nuovo Disciplinare per il controllo della specie aliena invasiva Granchio Blu (Callinectes sapidus), approvato con Deliberazione n. 18 del 09072025 dal Commissario Straordinario del Parco Nazionale del Circeo. Secondo quanto disposto dal documento in oggetto, nei laghi costieri di Fogliano, Monaci, Caprolace e nei canali adiacenti – classificati come acque interne “secondarie di categoria B” – verrebbe autorizzata una forma di pesca professionale e l’impiego di attrezzature normalmente consentite solo nelle acque classificate “principali ”, in contrasto con la normativa vigente nella Regione Lazio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it