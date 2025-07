8,4 milioni di italiani non andranno in vacanza | l' economia che crea diseguaglianza

Sono tanti i dati che registrano il fenomeno - in ascesa - della «povertà di vacanza», complice la crisi, l'inflazione, gli aumenti. Una settimana di ferie costa 980 euro a testa e anche in Europa il numero di lavoratori che non si potranno permettere una settimana di ferie in viaggio aumenta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - 8,4 milioni di italiani non andranno in vacanza: l'economia che crea diseguaglianza

In questa notizia si parla di: vacanza - milioni - italiani - andranno

Ponte 2 Giugno: 14,9 milioni di italiani in vacanza, boom per il turismo nazionale - Saranno 14,9 milioni gli italiani che approfitteranno del ponte 2 giugno per concedersi un primo assaggio di vacanze estive, dormendo almeno una notte fuori casa.

Rinnovo e ampliamento di hotel, B&B e case vacanza: in arrivo 135 milioni per le imprese turistiche - Via libera dalla Giunta regionale alla base giuridica del nuovo bando da 135 milioni destinato alle imprese del turismo in Sicilia.

Case vacanza: mare, montagna o campagna, ecco quanto costano. Forte dei Marmi record italiano con una media di 2 milioni di euro - Secondo uno studio di Immobiliare.it Insights, la campagna offre le mete più economiche. Solo San Gimignano, con 550.

Degli 8,4 milioni di #italiani che quest'#estate non andranno in #vacanza, quasi 6 milioni lo faranno per ragioni di natura economica. Il dato, che non stupisce ai tempi del #carovita, è stato rilevato da un'indagine commissionata da @Facile_it Vai su X

Oltre 8,4 milioni di italiani quest’estate non andranno in vacanza. Di questi, 6 milioni rinunciano per motivi economici. Sono dati che fanno riflettere. Viviamo in un Paese dove l’occupazione è ai massimi storici, ma il caro vita, l’inflazione e i salari fermi rendo Vai su Facebook

8,4 milioni di italiani non andranno in vacanza: l'economia che crea diseguaglianza; Sale il numero degli italiani che andranno in vacanza, saranno oltre 30 milioni: 9 su 10 resteranno nel Bel Paese ·; Pasqua, 11,3 mln gli italiani in viaggio: giro d’affari da 4,9 miliardi.

Vacanze al capolinea: 8,4 milioni di italiani rinunciano a partire - Prezzi alle stelle, stipendi fermi e imprevisti economici: per molti, l’estate 2025 si vive sul balcone. Riporta msn.com

Rischio povertà: 41 milioni di lavoratori europei non andranno in vacanza - I dati allarmanti dello studio di Etuc, Confederazione europea dei sindacati, che analizza dati Eurostat ... Secondo policymakermag.it