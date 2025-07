Perché l’ultimatum di Trump a Putin sull’Ucraina è solo fantapolitica

L’ultimatum di Donald Trump a Vladimir Putin appartiene alla categoria della fantapolitica: il presidente degli Stati Uniti ha dato tempo fino a fine agosto all’omologo russo per sedersi al tavolo delle trattative e trovare davvero una via d’uscita alla guerra in Ucraina; se ciò non avvenisse, la scure delle sanzioni a stelle e strisce si abbatterebbe su Mosca e sui suoi alleati e partner, o quantomeno considerati tali: in primo luogo la Cina, che verrebbe a sua volta tartassata con una stangata di dazi almeno al 100 per cento. Questa la sintesi di un piano in realtĂ molto propagandistico e poco dettagliato, che ha segnato comunque la svolta della Casa Bianca contro il Cremlino, almeno in apparenza e giĂ in parte rimangiato, visto che Trump ha subito corretto il tiro dicendo «non sto dalla parte di nessuno». 🔗 Leggi su Lettera43.it

