ACF Arezzo ufficializza l' arrivo in amaranto di Martina Tamburini

Arezzo, 16 luglio 2025 – che ha firmato con il club fino al 2026. Attaccante classe 2002, Tambur ini approda ad Arezzo dopo tre stagioni con la maglia del San Marino Academy. Con la formazione sanmarinese ha collezionato 89 presenze tra campionato e coppe, mettendo a segno 19 gol. In precedenza ha maturato esperienza tra Serie C e Serie B con Jesina e Riccione.

ACF Arezzo ufficializza l’arrivo in maglia amaranto di Simona Davico - Arezzo, 14 luglio 2025 –  ACF Arezzo ufficializza l’arrivo in maglia amaranto di Simona Davico che ha firmato un contratto con il club fino al 2026.

L'Arezzo ufficializza l'arrivo dell'esterno offensivo Dell'Aquila - Nuovo acquisto per l'Arezzo: si tratta di Francesco Dell’Aquila, esterno offensivo classe 2004, che approda in Toscana dal Torino per la stagione 2025/2026.

È morto oggi all’età di 77 anni Mauro Ferretti, ex presidente dell’Arezzo Calcio. Imprenditore romano attivo nel settore delle pulizie industriali, Ferretti è stato alla guida della società amaranto dal gennaio 2013 al novembre 2017, anni intensi e spesso turbolent Vai su Facebook

