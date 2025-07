Maria Antonietta Sisini | Mediterranea sono io diceva sempre la mia Giuni Russo Non siamo riuscite a invecchiare insieme ma io la sento ancora qui

Quarant’anni fa usciva uno dei brani piĂą evocativi eppure piĂą incompresi della geniale cantautrice. Torna oggi in versione remix, complice Vanity Fair. La persona a lei piĂą vicina racconta perchĂ© è una rivincita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Maria Antonietta Sisini: «Mediterranea sono io, diceva sempre la mia Giuni Russo. Non siamo riuscite a invecchiare insieme, ma io la sento ancora qui»

«Madonnina, ascolta: fa che i miei occhi vedano la rinascita della mia Giù, che sia riconosciuta per quello che è, che abbia ciò che si merita, perché, diciamocelo, non l’ha avuto. Fa che io non me ne vada prima che accada». Questa è la preghiera che Maria A Vai su Facebook

Maria Antonietta Sisini: «Mediterranea sono io, diceva sempre la mia Giuni Russo. Non siamo riuscite a invecchiare insieme, ma io la sento ancora qui; Mediterranea (Dumar Remix) - Giuni Russo; Per la prima volta nella sua storia, Vanity Fair Italia si unisce a Warner Music Italy per dare vita a un’operazione musicale senza precedenti.

