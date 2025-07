Letizia e Sofía di Spagna complementari in Zara e Mango

Per prendere parte a un appuntamento ufficiale al Palazzo della Zarzuela in data 15 luglio, la regina Letizia e l’infanta Sofía di Spagna hanno attirato l’attenzione per le scelte di stile sobrie e accessibili. La regina ha optato per un elegante abito monospalla di Mango, in una tonalità neutra che valorizzava l’incarnato. Il modello, con silhouette aderente e taglio asimmetrico, è già stato indossato in passato. La mise è stata completata da espadrillas con zeppa di Espadrilles Picòn e orecchini dorati, in un perfetto equilibrio tra eleganza e praticità. Anche l’infanta Sofía ha scelto un capo accessibile: un vestito midi di Zara, rubato dall’armadio della madre. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Letizia e Sofía di Spagna complementari in Zara e Mango

In questa notizia si parla di: letizia - sofía - spagna - mango

