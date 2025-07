san siro il tar lombardia boccia i comitati sul vincolo storico

Il Tar della Lombardia dĂ il via libera al proseguimento della vendita di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter. L’atteso pronunciamento da parte del Tar della Lombardia sulla sospensiva richiesta dai comitati che si battono per la sopravvivenza del Meazza, legata alla reale data di applicazione del vincolo storico sul secondo anello della struttura, ha fatto segnare un punto in favore della Soprintendenza, del Comune di Milano e dei due club. Il Tra della Lombardia ha, infatti, respinto il ricorso dei comitati, presentato dall’ex sindaco di Milano Corbani come capofila di tre associazioni: “Ad una cognizione sommaria, propria della presente fase, non emergono profili che possano indurre ad una ragionevole previsione favorevole ai ricorrenti dell’esito del ricorso”, si legge nel pronunciamento. 🔗 Leggi su Panorama.it

