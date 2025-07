Garlasco la caccia a Ignoto 3 è iniziata | si parte dai compagni di scuola di Andrea Sempio

È ufficialmente iniziata la caccia al profilo genetico di «Ignoto 3», l’uomo misterioso il cui Dna è stato individuato sul tampone orale di Chiara Poggi a distanza di 18 anni dall’omicidio. Venerdì scorso, alla prima evidenza del nuovo elemento emerso dagli accertamenti genetici, la Procura di Pavia e i carabinieri del Comando Provinciale di Milano si sono immediatamente messi al lavoro per identificare un possibile «complice» di Andrea Sempio, nuovo indagato nel caso. Il punto di partenza per le indagini è l’Ipsia Calvi di Sannazzaro de’ Burgondi, dove Sempio aveva terminato gli studi nel 2007, anno della morte di Chiara. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, la caccia a «Ignoto 3» è iniziata: si parte dai compagni di scuola di Andrea Sempio

