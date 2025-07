Avviati i lavori per il completamento dello svincolo tra la variante nord-ovest e via delle Ville

Arezzo, 16 luglio 2025 –     Previsto anche l'inserimento di un impianto semaforico per una maggiore sicurezza Sono iniziati i lavori per il completamento dello svincolo tra la variante nord-ovest del capoluogo e via delle Ville, un nodo viario strategico che collegherĂ in modo piĂą diretto la parte nord di Terranuova Bracciolini con il centro cittadino e il nuovo parcheggio Prospero Prosperi, a servizio del polo scolastico-sportivo. L'intervento, promosso dal Comune, viene avviato a seguito della conclusione da parte di CittĂ Giardino dello spostamento di una stazione di sollevamento dei reflui fognari che si trovava sotto la sede del nuovo tracciato stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Avviati i lavori per il completamento dello svincolo tra la variante nord-ovest e via delle Ville

In questa notizia si parla di: nord - lavori - completamento - svincolo

