Sefcovic vola a Washington per nuovi colloqui sui dazi

Il commissario Ue per il Commercio, Maros Sefcovic, volerà questo pomeriggio a Washington per un nuovo round di colloqui sui dazi con le sue controparti statunitensi. Lo riferisce il portavoce della Commissione europea Olof Gill. La decisione è arrivata dopo le telefonate che Sefcovic ha avuto lunedì e ieri rispettivamente con il segretario al Commercio degli Usa, Howard Lutnick, e con il rappresentante per il Commercio Jamieson Greer. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sefcovic vola a Washington per nuovi colloqui sui dazi

In questa notizia si parla di: sefcovic - washington - colloqui - dazi

Dazi, Ue e Usa stringono sul 10%: Sefcovic vola a Washington | Sul tavolo la carta delle esenzioni - Effetto Trump, è il peggior inizio di anno per il dollaro dal 1973. Canada: "Accordo commerciale con gli Usa entro il 21 luglio"

Il commissario Ue per il Commercio Maros Sefcovic domani sarà a Washington per nuovi colloqui con l'amministrazione Trump sul dossier dazi. "Posso solo dirvi che vogliamo ottenere il massimo possibile, qualcosa che sia equo per entrambe le parti", ha spi Vai su X

L' EDICOLA AMICO CARO Spedite le prime lettere in cui Trump esige i suoi dazi ma li rinvia al 1° agosto, il costoso alleato atlantico offre una boccata d’ossigeno alla Ue che lotta per evitare tariffe peggiori del "sostenibile" 10%. Minaccia ai Brics: chi si allinea Vai su Facebook

++ Sefcovic vola a Washington per nuovi colloqui sui dazi ++; Trump, dazi sui farmaci probabilmente dal primo agosto. Šefcovic a Washington per nuovi colloqui; Sefcovic vola a Washington per nuovi colloqui sui dazi.

Sefcovic vola a Washington per nuovi colloqui sui dazi - Il commissario Ue per il Commercio, Maros Sefcovic, volerà questo pomeriggio a Washington per un nuovo round di colloqui sui dazi con le sue controparti statunitensi. Segnala ansa.it

Sefcovic: “Dazi al 30% proibitivi, oggi nuovi colloqui con gli Usa” - Il Commissario Ue al Commercio ribadisce l’intenzione di proseguire il dialogo con gli Stati Uniti, nonostante la nuova minaccia di Trump. Si legge su repubblica.it