Dr Martens e MM6 Maison Margiela | una nuova capsule tra heritage e sperimentazione

Lanciata la collaborazione. Dr. Martens e MM6 Maison Margiela tornano a unire le forze con una nuova capsule collection che reinterpreta silhouette iconiche fondendo tradizione calzaturiera e design d’avanguardia. In questa seconda collaborazione, il celebre marchio britannico incontra nuovamente la visione anticonvenzionale del brand parigino, dando vita a calzature che sovvertono l’ordinario per creare qualcosa di inedito. Le forme classiche di Dr. Martens vengono destrutturate e trasformate attraverso l’estetica radicale di MM6. La capsule ripropone due modelli ibridi già noti, ora rivisitati in total white: lo stivale 1460 scarpa 1461 e la scarpa 1461 mocassino Penton. 🔗 Leggi su 361magazine.com

