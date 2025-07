Made in Italy sotto scacco | i dazi e la Pac fanno paura

“E adesso sono dazi nostri”. Amari, amarissimi, starà pensando in maniera colorita e sarcastica più di qualcuno. L’annuncio di nuove tariffe al 30% da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump riaccende l’allarme nel mondo agricolo italiano. È una mossa che rischia di trasformarsi in una vera e propria scure sulle esportazioni del Made . L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Made in Italy sotto scacco: i dazi e la Pac fanno paura

Trump alza i dazi al 30% sui prodotti europei: una sfida per il Made in Italy e l’impegno rinnovato per il Fatto in Italia. - Il presidente americano annuncia un aumento significativo delle tariffe doganali sui prodotti europei, colpendo duramente il sistema produttivo italiano.

Crozza è il ministro Urso, l’esilarante intervento sulla “farmaceltica itagliana”, tra dazi, Trump e la forza del “Made in Hitler” - Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna a vestire i panni del Ministro Adolfo Urso che interrogato sui dazi americani imposti da Trump, che minacciano l’export farmaceutico italiano, Urso rassicura che l’Italia produce “medici anali dinfusi nel gobbo terraccuo”.

Dazi e vino, oscarwine alla Camera lancia un progetto in difesa del Made in Italy - Oscarwine, uno dei siti più letti sul vino in Italia, compie cinque anni e lo festeggia con un evento alla Camera dei Deputati.

La decisione di Trump , ha innescato reazioni allarmanti da parte di diversi rappresentanti del mondo produttivo italiano, che hanno già fornito le prime stime dell'impatto dei dazi sul made in Italy Vai su Facebook

Giansanti (Confagricoltura): no fondo unico UE PAC e dazi vino; Oreficeria italiana sotto pressione: export giù del 9% e l’incubo dei dazi USA minaccia il settore; Trump affonda l’export italiano: 178mila posti a rischio.

Dazi e Made in Italy, l’Agenzia delle Dogane istituisce un gruppo di studio per monitorare l’impatto delle nuove politiche doganali - Entra in campo un Gruppo di Studio e Analisi con l’obiettivo di monitorare e valutare gli effetti delle modifiche tariffarie sulle esportazioni e importazioni italiane nei settori strategici per ... Riporta italiaoggi.it

Dazi, Coldiretti lancia l’allarme: “Il falso made in Italy prospererà” - Il segretario generale Gesmundo: “Con le tariffe al 30 per cento colpo mortale alla filiera. Secondo msn.com