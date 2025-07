Rebel Moon Zack Snyder lancia il trailer del videogame e sogna il terzo film | Pieno di storie da raccontare

Scopriamo il trailer del videogioco disponibile gratuitamente per gli abbonati Netflix, in attesa di sapere se il terzo film si farà. In attesa del terzo ipotetico film, Netflix ha deciso di capitalizzare il franchise Rebel Moon, creato da Zack Snyder lanciando un videogioco basato sui film intitolato V^Blood Line, di cui è stato diffuso il trailer Ambientato nell'universo di Rebel Moon, Blood Line è un gioco d'azione online sviluppato dallo studio Super Evil Megacorp che permette ai giocatori di assumere il ruolo di un ribelle, scegliendo tra una varietà di classi per unirsi a una ribellione segreta in lotta per riconquistare il proprio pianeta dal tirannico Motherworld. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

